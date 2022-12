Ucraina, Zelensky: prepariamo summit per la pace per questo inverno

Zelensky annuncia la preparazione di un summit per la pace entro la fine del prossimo inverno.

"Stiamo preparando un vertice speciale questo inverno. Un vertice per la pace. Per il nostro Paese e per qualsiasi altra nazione che possa subire la stessa aggressione, lo stesso terrore che la Russia ha portato nella nostra terra". Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.