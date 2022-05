Ucraina, Zelensky: "Non riconosceremo mai la Crimea come parte della Russia"

L'Ucraina non potrà "mai riconoscere la Crimea come parte della Federazione russa".

Per il presidente Volodymyr Zelensky si tratta di una questione conflittuale che potrebbe ostacolare nuovi negoziati tra Kiev e Mosca, e per questo deve essere lasciata fuori dai colloqui. "La Crimea è una repubblica autonoma, ha i suoi diritti e un Parlamento che c'è sempre stato, ma è sempre stato territorio ucraino", ha affermato Zelensky, spiegando: "Siamo pronti a parlare con la Russia, ma adesso non passiamo delegare una decisione sulla Crimea. Lasciamo questa questione da parte se ostacola le trattative e ostacola un incontro tra i due presidenti".