Ucraina, Zelensky: negoziati impossibili fino a completa liberazione

I negoziati con Mosca saranno possibili solo dopo la completa liberazione dei territori occupati dai russi.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Cnn: "Non è possibile revocare le sanzioni. Non possiamo discutere niente con la Russia finché non se ne va". Non meno tranchant la posizione di Mosca che ha parlato di riapertura dei negoziati solo dopo "la capitolazione totale del regime di Kiev".