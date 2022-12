Ucraina, Zelensky: "Il mondo si unisce per difenderci"

L'Ucraina gode del supporto di molti Paesi.

"Ogni volta che il mondo si unisce per difenderci, otteniamo risultati per gli ucraini e risultati per il mondo intero", ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky. "Per tutti coloro che possono essere minacciati da forme di aggressione, da manifestazioni di politica genocida, da questo o quell'attacco di terrore".