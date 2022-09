Ucraina, Zelensky: "Le minacce nucleari di Putin? Forse non sono più un bluff"

Le minacce nucleari da parte di Vladimir Putin potrebbero dover essere prese sul serio.

Ne è convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale "forse prima si poteva parlare di bluff, ma ora no. Non credo che Putin stia bluffando, dobbiamo continuare a mettergli pressione e non permettergli il suo ricatto nucleare. L'Europa non può pensare di avere stabilità finché Putin sarà al potere".