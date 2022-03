Ucraina, Zelensky lancia un appello: resistete all'invasore russo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello agli abitanti delle città del sud del Paese occupate dai russi affinché resistano all'invasore.

"Grandi persone della grande Ucraina, in questo video voglio rivolgermi ai coraggiosi abitanti di Berdyansk, Kakhovka, Energodar, Melitopol e Kherson". Zelensky aggiunge poi di volere rivolgersi a tutti gli ucraini, quelli residenti nel Paese e quelli all'estero: "Tutti - afferma - devono lottare per la liberta' e non aspettare"