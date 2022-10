Zelensky: "L'Ucraina non è intimidita, la battaglia sarà più dura"

L'Ucraina "non può essere intimidita, sarà ancora più unita".

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, affermando che il Paese "è convinto ancora di più che i terroristi russi devono essere neutralizzati. Gli occupanti non riescono a opporsi a noi sul campo di battaglia ed è per questo che ricorrono al terrore. Bene, rendiamo il campo di battaglia ancor più doloroso per il nemico. E ripristineremo tutto ciò che è stato distrutto".