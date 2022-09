Ucraina, Zelensky: in area Kharkiv stiamo stabilizzando situazione

Nella regione di Kharkiv "stiamo stabilizzando la situazione, mantenendo le nostre posizioni.

Con fermezza. Così fermamente che gli occupanti sono tangibilmente in preda al panico. Ora siamo fiduciosi che gli occupanti non avranno alcun punto d'appoggio sul suolo ucraino". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio sul suo canale Telegram. "Il ritmo è molto importante ora. Il ritmo di stabilizzazione nelle aree liberate. Il ritmo di movimento delle nostre truppe. Il ritmo del ripristino della vita normale nel territorio liberato", ha quindi aggiunto.