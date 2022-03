Ucraina, Zelensky: distrutto dai russi l'aeroporto di Vinnytsia

L'aeroporto di Vinnytsia, nel centro dell'Ucraina, è stato distrutto da razzi russi.

Lo ha annunciato in un videomessaggio Volodymyr Zelensky. "Missili sono stati lanciati sulla pacifica Vinnytsia, una città di 370mila abitanti, che non ha mai minacciato la Russia in alcun modo - ha detto il presidente -. E' brutalmente cinico. Continuano a distruggere le nostre infrastrutture, le nostre vite, che sono state costruite da generazioni di ucraini".