Ucraina, Zelensky: "Combatteremo fino alla nostra completa sicurezza"

"Oggi è un giorno davvero storico: l'Ucraina ha sentito il sostegno di quattro potenti Stati europei.

E in particolare il sostegno al nostro movimento verso l'Unione europea". Lo ha detto in un video su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Continueremo a combattere finché non garantiremo la completa sicurezza del nostro Stato", ha aggiunto.