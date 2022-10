Ucraina, Zelensky: non lasceremo cittadini e territori al nemico

L'Ucraina non lascerà nessun cittadino e nessun territorio "al nemico".

Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale. "Il 14 ottobre è la festa di tutti i difensori dell'Ucraina", ha ricordato il presidente ucraino, esprimendo il suo ringraziamento per i militari impegnati nella guerra contro l'invasione della Russia. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno trascorso questa giornata, come tante altre, in battaglia", ha affermato Zelensky.