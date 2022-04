Ucraina, Zelensky: "Caduti tra i 2.500 e i 3mila nostri soldati"

I soldati ucraini morti dall'inizio dell'invasione russa sono, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, "tra i 2.500 e i 3mila", mentre quelli feriti "sono circa 10mila, ma è difficile dire quanti sopravviveranno".

Quanto alle vittime civili "è più difficile" stabilire quante siano. "Da padre non riesco a guardare" la devastazione del Paese, ha detto in un'intervista alla Cnn, "perché sennò dopo vorrei vendetta, vorrei uccidere. Ma devo guardarlo come presidente e devo fare mio meglio affinché questa guerra non sia infinita".