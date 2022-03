Ucraina, Zelensky: "Attacco russo su corridoio umanitario"

Mariupol e Volnovakha "sono completamente bloccate.

Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c'è stato il cessate il fuoco". È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Vicino a Mariupol, "carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita".