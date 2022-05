Ucraina, Zelensky apre a pace con Mosca senza la restituzione della Crimea

L'Ucraina sarebbe disposta ad accettare un accordo di pace con la Russia se le forze di Mosca si ritirassero "sulle posizioni del 23 febbraio".

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, lasciando intendere che almeno per ora Kiev non pretenderebbe la restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014. "Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati", ha poi precisato, evitando di avanzare richieste anche sulla parte del Donbass, fra Donetsk e Lugansk, sottratta al controllo di Kiev dal 2014.