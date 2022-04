Ucraina, Zelensky: "Almeno 5mila morti a Mariupol"

Almeno 5mila persone sono state uccise a Mariupol, città assediata dalle forze armate russe.

Lo ha detto in un video-messaggio il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, citando le autorità locali. Sono in corso trattative per la rimozione dei corpi dalle strade. Si stima - ha aggiunto - che "circa 170mila persone stiano ancora lì ad affrontare la carenza di cibo, acqua e elettricità".