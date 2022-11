Ucraina, Zelensky: "4,5 milioni senza elettricità per attacchi russi"

In Ucraina "almeno 4,5 milioni di persone sono state private dell'elettricità in seguito agli attacchi delle forze russe".

Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ad essere private dell'elettricità sono "in particolare Kiev e dieci regioni - ha precisato Zelensky -: quella di Kyiv, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Sumy, Kirovohrad, Kharkiv, Chernihiv, Khmelnytskyi, Cherkasy". Per il leader ucraino "sono inoltre possibili interruzioni elettriche anche in altre regioni".