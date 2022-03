Ucraina, Xi Jinping a Biden: "Cina e Usa mantengano la pace globale"

"Cina e Usa mantengano la pace globale".

Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping, parlando della crisi in Ucraina, durante la video-chiamata con il presidente americano Joe Biden. Secondo la tv cinese, Xi ha anche sottolineato che "un conflitto non è nell'interesse di nessuno. Le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro militare".