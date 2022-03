Ucraina, Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia

Visa e Mastercard hanno annunciato la sospensione delle proprie operazioni in Russia.

L'iniziativa era stata sollecitata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo incontro da remoto con i membri del Congresso americano. In un comunicato Visa ha fatto sapere che, "con effetto immediato, collaborerà con clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni nei prossimi giorni". Mastercard ha annunciato la sospensione dei servizi di rete nel Paese, avendo già bloccato diversi istituti finanziari dal suo circuito di pagamento.