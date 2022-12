Ucraina, Usa: sosteniamo tribunale ad hoc Ue su crimini Russia

Gli Usa appoggiano l'idea proposta dall'Ue di istituire un tribunale ad hoc per giudicare i crimini commessi dalla Russia in Ucraina.

"Sosteniamo l'idea di uno sforzo internazionale per mettere Mosca di fronte alle sue responsabilità", ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa.