Ucraina, Usa mettono in allerta 8.500 militari: "Mosca non riduce escalation"

Afp

"E' molto chiaro che in questo momento i russi non hanno alcuna intenzione di ridurre l'escalation". Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, citato dai media americani. Intanto gli Stati Uniti, come annunciato dal portavoce del Pentagono John Kirby, hanno messo 8.500 soldati in stato di allerta per la crisi ucraina.