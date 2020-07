Ucraina, uomo armato sequestra bus con 20 persone a bordo

Un uomo armato ha sequestrato un autobus e ha preso in ostaggio circa 20 persone a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev. La polizia ucraina ha sigillato il centro della città. Gli agenti stanno cercando di mettersi in contatto con l'uomo che è armato e ha con sé esplosivi. I media ucraini hanno riferito che sulla scena si sono sentiti degli spari ma al momento non è chiaro se ci siano feriti.