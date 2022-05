Ucraina, Ungheria: escludere dalle sanzioni Ue il petrolio russo via oleodotti

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha affermato che Budapest potrebbe dare l'ok alle sanzioni Ue sul petrolio russo, a patto che vengano esentate dall'embargo le spedizioni che arrivano tramite gli oleodotti.

Il ministro ha spiegato, in un video su Facebook, che senza l'esenzione sugli oleodotti verrebbe distrutta l'economia ungherese e per questo il governo non darebbe il suo consenso al pacchetto di misure, così come lo ha concepito la Commissione europea.