Ucraina, Ue: "Sicurezza alimentare peggiora ogni giorno"

"La situazione della sicurezza alimentare in Ucraina peggiora continuamente, vediamo i russi che bruciano cereali nei campi e le capacità di stoccaggio sono attaccate".

Lo ha detto il commissario Ue all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, al termine della riunione dei ministri. "Dobbiamo considerare come portare i cereali fuori dall'Ucraina, ma a un certo punto potremmo dover inviare cereali" al Paese in difficoltà, ha evidenziato il commissario, ribadendo che "la Russia sta usando il cibo come ricatto per impedire le esportazioni" dall'Ucraina.