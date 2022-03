Ucraina, Ue: la guerra torna in Europa, via libera a "Bussola strategica"

"L'attuale ambiente ostile per la guerra in Ucraina richiede un salto di qualità in avanti. La Bussola ci offre un piano d'azione ambizioso per una maggiore sicurezza e difesa dell'Ue per il prossimo decennio", ha scritto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell.

"Una Ue più forte e capace in materia di sicurezza e difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla Nato, che rimane il fondamento della difesa collettiva per i suoi membri - scrive il Consiglio -. Intensificherà inoltre il sostegno all'ordine globale basato su regole, con al centro le Nazioni Unite".

La Bussola strategica fornisce una valutazione condivisa dell'ambiente strategico in cui opera l'Ue e delle minacce e delle sfide che l'Unione deve affrontare. Il documento formula proposte concrete e attuabili, con un calendario di attuazione molto preciso, al fine di migliorare la capacità dell'Ue di agire con decisione nelle crisi e di difendere la sua sicurezza e i suoi cittadini.

I punti della Bussola Strategica - Il piano copre tutti gli aspetti della politica di sicurezza e difesa ed è strutturata attorno a quattro pilastri: agire, investire, collaborare e proteggere.



Azione. Per poter agire rapidamente e con fermezza ogni volta che scoppia una crisi, con i partner se possibile e da sola quando necessario, l'Ue si appresta a: istituire una forte capacità di schieramento rapido dell'Ue fino a 5000 soldati per diversi tipi di crisi; essere pronto a schierare 200 esperti di missione Psdc (politica di sicurezza e difesa comune) completamente attrezzati entro 30 giorni, anche in ambienti complessi; condurre regolari esercitazioni dal vivo a terra e in mare; migliorare la mobilità militare; rafforzare le missioni e le operazioni della Psdc (Politica comune di difesa e di sicurezza) civili e militari dell'Ue promuovendo un processo decisionale rapido e più flessibile, agendo in modo più solido e garantendo una maggiore solidarietà finanziaria; fare pieno uso del Fondo europeo per la pace per sostenere i partner.

Sicurezza. Al fine di rafforzare la sua capacità di anticipare, scoraggiare e rispondere alle minacce e alle sfide attuali e in rapida comparsa e salvaguardare l'interesse dell'Ue in materia di sicurezza, l'Ue si appresta a: potenziare le sue capacità di analisi dell'intelligence; sviluppare Hybrid Toolbox e Response Team che riuniscono diversi strumenti per rilevare e rispondere a un'ampia gamma di minacce ibride; sviluppare ulteriormente il Cyber Diplomatic Toolbox e istituire una politica dell'Ue in materia di cyber-difesa per essere meglio preparati e rispondere agli attacchi informatici; - sviluppare un toolbox per la manipolazione e l'interferenza delle informazioni estere; sviluppare una strategia spaziale dell'Ue per la sicurezza e la difesa; rafforzare il ruolo dell'Ue come attore della sicurezza marittima.



Investimenti. Gli Stati membri si sono impegnati a migliorare sostanzialmente le loro spese per la difesa per soddisfare la nostra ambizione collettiva di ridurre i divari critici di capacita' militari e civili e rafforzare la nostra base tecnologica e industriale di difesa europea. L'Ue si appresta a: condividere gli obiettivi nazionali sull'aumento e sul miglioramento della spesa per la difesa per soddisfare le nostre esigenze di sicurezza; fornire ulteriori incentivi agli Stati membri affinché si impegnino nello sviluppo di capacità collaborative e investano congiuntamente in abilitatori strategici e capacità di prossima generazione per operare a terra, in mare, nell'aria, nel dominio cibernetico e nello spazio extra-atmosferico; promuovere l'innovazione tecnologica della difesa per colmare le lacune strategiche e ridurre le dipendenze tecnologiche e industriali.



Partner. Per affrontare le minacce e le sfide comuni, l'Ue si appresta a: rafforzare la cooperazione con i partner strategici quali la Nato, l'Onu e i partner regionali, tra cui l'Osce, l'Ua e l'Asean; sviluppare partenariati bilaterali più personalizzati con paesi che la pensano allo stesso modo e partner strategici, come Stati Uniti, Canada, Norvegia, Regno Unito, Giappone e altri; sviluppare partenariati su misura nei Balcani occidentali, nel nostro vicinato orientale e meridionale, in Africa, in Asia e in America Latina, anche attraverso il rafforzamento del dialogo e della cooperazione, la promozione della partecipazione a missioni e operazioni Psdc e il sostegno allo sviluppo delle capacità.

