Ucraina, Ue: in due settimane stesso numero di rifugiati 2015-2016

Finora in Ue sono arrivati "più di due milioni di profughi in fuga dall'Ucraina" e "molti milioni ne arriveranno.

In due settimane abbiamo lo stesso numero di rifugiati delle crisi del 2015 e del 2016 messe insieme". Questo il bilancio dell'emergenza migranti tracciato dal commissario Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson. "Metà delle persone giunte in Ue sono minori", la loro sorte "è la mia più grande preoccupazione" perché molti rischiano di essere "vittime di tratta" e "per questo stiamo attivando la rete anti-tratta in tutti gli Stati membri", ha detto.