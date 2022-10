Ucraina, Ue: al lavoro su 3.200 crimini di guerra, riferiti 37mila

Sui possibili crimini di guerra in Ucraina "per il momento 37mila casi sono stati riportati e si sta lavorando su 3.200".

Lo ha affermato il Commissario Ue alla Giustizia, Didier Reydners, precisando che "ci sono 176 persone coinvolte come sospettate e ci sono vari processi in corso. Per il momento ci sono già 9 condanne, mentre sono 14 gli Stati membri che stanno portando avanti le indagini in funzione della giurisdizione universale".