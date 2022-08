Ucraina, Ue condanna bombe a Zaporizhzhia ma "radiazioni nella norma"

Da parte dell'Europa è arrivata una ferma condanna "per gli ultimi bombardamenti effettuati all'interno e nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia" in Ucraina.

Lo ha fatto sapere il commissario all'Energia Kdri Simson. Per fortuna, però, non risulta "alcun aumento della radioattività in Ucraina o nell'Ue né alcuna minaccia immediata di radiazioni", secondo le informazioni ottenute dai sistemi di monitoraggio della radioattività dell'Unione europea.