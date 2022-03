Ucraina, sindaco Mariupol conferma: truppe russe in centro città

Le truppe russe hanno raggiunto il centro della città portuale ucraina di Mariupol.

Lo ha detto il sindaco Vadym Boichenko alla Bbc, confermando quanto annunciato in precedenza dai militari di Mosca. I russi "sono stati molto attivi oggi - ha spiegato -. La battaglia con i tank e le mitragliatrici continua, non c'è neanche una parte della città che non abbia segni della guerra. La popolazione si è rifugiata nei bunker per sfuggire alla battaglia".