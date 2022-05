Ucraina, Scholz: "Non porteremo la Nato in guerra"

"Non prenderemo alcuna decisione che porti la Nato in guerra".

Lo dice il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel discorso alla nazione che sarà trasmesso in serata in tv, secondo il testo diramato dalla cancelleria. "Non intraprenderemo azioni che danneggino noi e i nostri partner più della Russia - precisa -. Qualsiasi cosa faremo sarà accordata nel modo più stretto con i nostri alleati, in Europa e dall'altro lato dell'Atlantico".