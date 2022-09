Ucraina, Reyners (Ue): "Finora congelati 14 miliardi a oligarchi russi"

Fino ad ora "è stato possibile congelare 14 miliardi di euro agli oligarchi russi".

Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reyners, ospite del Forum Ambrosetti. Reyners ha poi aggiunto che ci sono "sei Stati membri in cui si sta raggiungendo il 90%" mentre "abbiamo ne sollecitati quattro" in cui i sequestri non sono ancora sufficienti.