Ucraina, raid russi a Sumy: una donna morta e quattro feriti

Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto la polizia territoriale. Le forze russe avrebbero usato bombe guidate, droni, artiglieria e mortai, sempre secondo quanto riferito dalla stessa fonte. Nel frattempo, l'agenzia di stampa nazionale ucraina, Ukrinform, citando le autorità locali, ha riferito che una persona è rimasta ferita in uno dei circa 30 attacchi con droni e artiglieria che hanno colpito nelle ultime ore la regione del Dnipropetrovsk.