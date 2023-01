Ucraina: "Aumentare pressione su Mosca, rafforzare sanzioni"

Il vice ministro degli Esteri dell'Ucraina, Emine Dzhaparova, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu ha detto di credere che "sia responsabilità condivisa riportare la pace e la giustizia".

"La formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky sarebbe in grado di riportare la pace, è molto semplice e basata sulla Carta delle Nazioni Unite - ha aggiunto sottolineando che - dobbiamo essere uniti nell'aumentare la pressione sulla Russia per distruggere la sua macchina da guerra. Dobbiamo rafforzare le sanzioni contro Mosca".