Ucraina, Putin: "Stanno preparando azione militare, dobbiamo reagire"

Afp

"Abbiamo l'impressione che in Ucraina stiano preparando una terza operazione militare e che ci avvertano: non intromettetevi, ma noi dobbiamo reagire". Così il presidente russo Vladimir Putin sulle rinnovate tensioni con Kiev. Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno Putin spiega che l'annessione della Crimea non era in agenda prima dello spodestamento del filorusso Yanukovich a Kiev: "Con il cambio di regime, siamo dovuti intervenire".