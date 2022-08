Ucraina, Putin: "Nessun vincitore in una guerra nucleare"

"Non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata".

Sono le parole del presidente russo Vladimir Putin sull'ipotesi di una guerra nucleare in Ucraina . "Sosteniamo una sicurezza uguale e indivisibile per tutti i membri della comunità mondiale. La Russia segue coerentemente la lettera e lo spirito del Trattato di non proliferazione di armi nucleari", spiega il capo del Cremlino . "Anche i nostri obblighi derivanti dagli accordi bilaterali con gli Stati Uniti sulla riduzione e limitazione delle armi rilevanti sono stati pienamente rispettati", conclude.