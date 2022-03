Ucraina: pronti a negoziare modelli di garanzia non Nato

"Siamo pronti a discutere alcuni modelli non Nato.

Per esempio ci potrebbero essere delle garanzie dirette da parte di Paesi come gli Usa, la Cina, la Gran Bretagna, forse la Germania e la Francia. Siamo aperti a discutere queste cose in un più largo, non solo in discussioni bilaterali con la Russia ma anche con altri partner". Lo ha detto in un'intervista a Fox News David Arakhamia, capo negoziatore ucraino e leader del partito di Zelenski nel Parlamento di Kiev, alla vigilia del terzo round di colloqui con Mosca.