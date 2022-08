Ucraina, Pentagono: 182 milioni per acquisto missili Nasams

Il Pentagono ha firmato un contratto da 182 milioni di dollari con il produttore di armi Raytheon per l'acquisto di sistemi missilistici antiaerei a corto e medio raggio Nasams da destinare all'Ucraina.

Lo ha annunciato il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, citato dall'agenzia russa Tass. "La Raytheon Co. di Tewksbury, in Massachusetts, si è aggiudicata un contratto a prezzo fisso di 182.295.333 dollari per l'acquisto dei Sistemi missilistici terra-aria avanzati nazionali.