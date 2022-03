Ucraina, Pechino: "Combattimenti si interrompano il prima possibile"

"I combattimenti in Ucraina si interrompano il prima possibile, tutelando le vite umane ed evitando crisi umanitarie su larga scala".

Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken nel colloquio telefonico avuto "su richiesta degli Stati Uniti", in merito alla crisi in Ucraina. Secondo Pechino, per risolvere la crisi bisogna "rispettare e proteggere la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi" e "insistere sulla risoluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo".