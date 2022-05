Ucraina, patate e bende: russi raccolgono fondi per loro esercito

Bende, medicinali, antibiotici.

Ma anche patate e stampelle. I russi raccolgono fondi e beni di prima necessità per i loro uomini al fronte. "Mi sembra che l'intero mondo stia aiutando i nostri maggiori nemici. Noi anche vogliamo offrire sostegno ai nostri ragazzi", racconta al New York Times Natalia Abiyeva, una delle organizzatrici di raccolta fondi e beni di prima necessità per l'esercito russo. A sostenere i soldati sono soprattutto le donne, in prima linea nell'organizzazione.