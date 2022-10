Ucraina, partite dal mar Nero due navi cargo con cereali

In Ucraina due navi cargo cariche di cereali hanno lasciano questa mattina i porti sul Mar Nero.

La partenza delle due navi giunge dopo le dichiarazioni del mediatore delle Nazioni Unite per l'accordo sulle esportazioni di grano nel Mar Nero, Amir Abdulla, che su Twitter ha scritto che le navi mercantili civili non possono mai essere obiettivi militari o tenute in ostaggio e che "le forniture alimentari devono transitare" regolarmente in base all'accordo, nonostante la Russia abbia sospeso la sua partecipazione nel fine settimana.