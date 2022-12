Ucraina, Papa: "Si ripete quanto accaduto con lo sterminio degli ebrei"

In Ucraina si ripete quanto accaduto con lo sterminio degli ebrei.

Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale, salutando i pellegrini polacchi. "Lunedì - ha ricordato il Pontefice - il Centro per le Relazioni Cattolico-Ebraiche dell'Università Cattolica di Lublino ha commemorato l'anniversario dell'Operazione Reinhardt. Essa, durante la Seconda guerra mondiale, ha provocato lo sterminio di quasi due milioni di vittime, soprattutto di origine ebraica. Il ricordo di questo orribile evento susciti in tutti noi propositi e azioni di pace. E la storia si ripete, vediamo adesso cosa succede in Ucraina".