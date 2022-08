Ucraina, Papa Francesco: "Viviamo una crudeltà, faccio quello che posso"

Papa Francesco torna a commentare la guerra in Ucraina con una lettera inviata a Suor Teresina Longo, superiora dell' Istituto "Incoronata" di Erice Casa-Santa che accoglie 20 bambini profughi.

"Sto facendo tutto quello che posso per l'Ucraina. Stiamo vivendo una crudeltà. Sono vicino a queste signore e a tanti bambini ucraini. Ieri ho parlato telefonicamente con il presidente Zelensky. Rimango a disposizione, prego per lei e per tutti voi", ha scritto il Papa.