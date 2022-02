Ucraina, Osce: drammatico aumento violazioni cessate il fuoco

Osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno affermato di avere assistito a un aumento significativo del numero di attacchi lungo la linea del fronte nell'Ucraina orientale.

"Negli ultimi giorni, il monitoraggio speciale dell'Osce in Ucraina ha osservato un drammatico aumento dell'attività cinetica lungo la linea di contatto nell'Ucraina orientale", si afferma in una nota, aggiungendo che il numero di violazioni del cessate il fuoco è stato pari a quello registrato prima di un accordo del luglio 2020 per rafforzare il cessate il fuoco.