Ucraina, Onu lancia un'iniziativa per il cessate il fuoco

"Penso che abbiamo bisogno di una riduzione dell'escalation in Ucraina, serve una de-escalation militare e della retorica".

Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha commentato la querelle Biden-Putin. Ed è proprio per questo motivo che le Nazioni Unite hanno lanciato un'iniziativa per il cessate il fuoco. "Ho chiesto a Martin Griffiths, il coordinatore del nostro lavoro umanitario in tutto il mondo, di esplorare immediatamente con le parti coinvolte nel conflitto possibili accordi per una tregua umanitaria", ha sottolineato Guterres.