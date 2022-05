Ucraina, Onu: completata nuova evacuazione civili da Mariupol

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato che una nuova operazione per evacuare i civili bloccati a Mariupol e in altre comunità è stata completata mercoledì.

"Ancora una volta, il nostro team delle Nazioni Unite e i colleghi del Comitato internazionale della Croce Rossa hanno lavorato insieme per portare in salvo le persone che volevano lasciare le aree soggette a ostilità, con l'accordo delle parti in conflitto", ha affermato Osnat Lubrani, coordinatore umanitario.