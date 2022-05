Ucraina, Onu apre inchiesta su violazioni attribuite alle forze russe

L'Onu ha aperto un'inchiesta sulle atrocità che sono state attribuite alle forze russe in Ucraina.

In particolare il Consiglio per i diritti umani ha approvato con 33 voti favorevoli, due contrari (Cina ed Eritrea) e 12 astensioni la bozza di risoluzione presentata dall'Ucraina per avviare un'indagine su presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy fra la fine di febbraio e marzo.