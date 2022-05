Ucraina, Onu: "A Mariupol continua evacuazione civili da acciaieria Azovstal"

L'operazione di evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal, a Mariupol, "continua".

Lo afferma un portavoce dell'Onu. "Le Nazioni Unite confermano che è in corso l'evacuazione in coordinamento con la Croce Rossa e le parti in conflitto", ha detto Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari. Il funzionario ha sottolineato di non poter fornire altri dettagli per motivi di sicurezza.