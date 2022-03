Ucraina, oltre 320mila cittadini tornati nel Paese per combattere

Più di 320mila cittadini sono tornati a casa per aiutare l'Ucraina a combattere da quando la Russia ha iniziato la sua invasione.

La maggior parte di loro sono uomini. Lo riferisce il Servizio della Guardia di frontiera di Stato. "I nostri ragazzi non si arrendono, quindi dobbiamo aiutare, dobbiamo combattere per il nostro Paese. L'Ucraina deve essere libera, come tutte le persone".