Ucraina: ogni giorno 30 camion con soldati russi arrivano nel Lugansk

Tutti gli insediamenti liberi dell'oblast di Lugansk "sono sotto pesante fuoco russo".

Lo ha detto il governatore della regione di Lugansk, Serhiy Gaidai, aggiungendo che 30 tir di soldati russi giungono ogni giorno nella zona come rinforzi. Il punto più caldo è Severodonetsk. "Le battaglie in strada continuano nel centro, i russi controllano la maggior parte della città. I soldati russi stanno morendo in massa, ma sempre più assassini russi arrivano a rimpiazzarli ogni giorno".