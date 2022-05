Ucraina, Nyt: "Generali russi uccisi con aiuto intelligence Usa"

Gli Stati Uniti avrebbero fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato le forze ucraine a uccidere molti dei generali russi morti nella guerra in Ucraina.

È quanto riferisce il New York Times, citando alti funzionari statunitensi. L'aiuto mirato fa parte di uno sforzo dell'amministrazione Biden per fornire a Kiev informazioni sul campo di battaglia in tempo reale.