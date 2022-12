Ucraina, dalla Norvegia 100 mln di dollari per ripristino energia

La Norvegia, per ripristinare il sistema energetico dell'Ucraina colpito dagli attacchi russi, ha stanziato 100 milioni di dollari.

Lo ha dichiarato il presidente ucraino Vladimir Zelensky, secondo quanto riportato dalla Tass. "Siamo grati ai nostri partner norvegesi per aver fornito 1 miliardo di corone norvegesi, ovvero 100 milioni di dollari, per il ripristino della nostra infrastruttura", ha scritto su Twitter. La Norvegia ha già fornito circa 15 milioni di dollari per addestrare i militari ucraini. Il ministero della Difesa di Oslo ha riferito che nel 2023 intende raddoppiare il numero di istruttori militari per le truppe ucraine, da 75 a 150.